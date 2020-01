Koronavírus v Číne | Ako to tu naozaj vyzerá?

Všetci sa boja. A to je najvýstižnejší opis toho čo sa tu deje. Všetci sa boja. Tohtoročný čínskym nový rok sa nesie v znamení prázdnych ulíc, obchodov a prázdnych reštaurácii. Ale veď takto vyzeral čínsky nový rok vždy, nie?!

video //www.youtube.com/embed/ncIo3hdD3HY

Tohtoročný čínskym nový rok sa nesie v znamení prázdnych ulíc, obchodov a prázdnych reštaurácii. Ale veď takto vyzeral čínsky nový rok vždy, nie?! Všetci boli doma, nikto nechodil von... Veď aj tak bolo všetko zavreté… Ako keby sme sa u nás na štedrý deň rozhodli ísť s frajerkou na dobrú večeru. Zostali by sme hladní a asi aj pohádaní. Posledné roky to však už minimálne v Šanghaji prestávalo platiť, obchody aj podniky boli otvorené aj počas sviatkov. Nikdy nespiaci Šanghaj nespával ani na čínsky nový rok.

Aj tento rok je veľa obchodov otvorených. Ale dnes opäť chýbajú zákazníci. Nie preto že by nechceli nakupovať, ale preto že sa boja. A to je najvýstižnejší opis toho čo sa tu deje. Všetci sa boja. A tento vyľudnený Šanghaj, kde aj keď niekoho zbadáte, tak je za maskou, naháňa strach sám o sebe. Boja sa všetci.

Je ťažké vidieť naozajstný dôvod. Čínsky nový rok, alebo koronavírus? Miesta kde býva hlava na hlave sú ako z mesta duchov. Prázdne obchody, kaviarne a reštaurácie… Boli by prázdne tak aj keby nebol vírus? Žiadne potraviny v obchodoch sú realita. Ale veď všetci nakupovali aby mali na čínsky nový rok stoly plné jedla. A dodávatelia zase dovolenkujú. Na druhej strane pred každou lekárňou vyvesený názov - rúšky už došli, nebude mať s čínskym rokom nič spoločné.

Niekoľko miest je v karanténe, zastavili dopravu, z Wuhanu, mesta v strednej Číne zakázali vychádzať ľuďom von. Problém je, že im večer predtým povedali že nasledujúce ráno bude uzávierka. A tak im 300 000 ľudí ušlo ešte v ten deň. Všetci do Šanghaja. Číňanom zakázali vstup do Hong Kongu a na Taiwan, Američania aj Francúzi evakuujú svojich občanov z Wuhanu. Po celej Číne stopli turizmus, zakázali operovať cestovkám, mnohým hotelom a aj pamiatkam. Na druhej strane, je čínsky rok, teraz tam aj tak nikto nie je. V období sviatkov sa podobné preventívne opatrenia robia ľahko, veď aj preto oslavy čínskeho roku vláda predĺžila až do druhého deviateho februára. Potom ale ekonomický tlak začne byť neudržateľný a uvidíme, ako sa Čína zachová ďalej. Predpokladám, že sa doplnia rúšky a pôjde sa do roboty. Dúfam...

Jedno je ale takmer isté! V novembri sa v Číne narodí strašne veľa detí, lebo je zákaz chodiť von a všetci sú povinne zavretý celé dni doma. A čo iné robiť než …