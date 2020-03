Ako k nám prišiel koronavírus (+fotografie prázdneho Šanghaja)

Nik nevie ako to celé dopadne, a všetci sa boja. Niektorí o svoje zdravie, mnohí o svoje živobytie. Nie je to však prehnaná panika?

Moja manželka je Číňanka. Mám čínsku rodinu a aj „čínske“ rodinné povinnosti. Medzi tie najzákladnejšie platí prísť na oslavy čínskeho nového roku. A tak som prišiel. Netušil som však, že tentokrát sa nedostanem späť. Letecké spoločnosti zrušili spoje do Číny, WHO vyhlásila globálny stav ohrozenia a čínska vláda predĺžila voľno až do deviateho februára. Nik nevie ako to celé dopadne, a všetci sa boja. Niektorí o svoje zdravie, mnohí o svoje živobytie. Nie je to však prehnaná panika?

Poznámka: Tento článok vyšiel v pôvodnom znení v časopisoch Téma (SVK) a Koktejl (ČR). Napísal som ho 4.2.2019. Pre tento blog som ho upravil o aktuálne informácie a predĺžil vzhľadom na to, že koronavírus je aj v Európe.

Ako sa to celé začalo

Čínsky nový rok tentokrát pripadol na 24.1. To bol posledný deň roku prasaťa a začal sa rok myši. Posledný deň roku je deň, kedy sa veľkolepou večerou spolu s rodinou oslavuje príchod nového začiatku. Druhé rodinné stretnutie, a tentoraz nielen tej najbližšej rodiny, ale aj strýkov, tiet, synovcov, sesterníc a tak ďalej, býva tretí deň nového roku. V deň sviatku rodiny.

Aj my sme sa posledný deň roku vybrali za strýkom na spoločnú večeru. Ja, moja žena a jej mama. Bolo to pár dní potom, ako sa správy o koronavíruse začali dostávať do médií. Približne vtedy sa aj prevalilo, že starosta mesta Wuhan zatĺkal informácie o novej hrozbe, a teraz kvôli tomu nový koronavírus ohrozuje celú krajinu.

Video ktoré som spravil keď to celé začalo

V tento deň však ešte neboli žiadne opatrenia na obmedzenie možnej epidémie. Nik ešte netušil, čo sa presne deje. Aj napriek tomu bolo mesto úplne prázdne. Lenže je ťažké vidieť naozajstný dôvod. Čínsky nový rok alebo koronavírus? Prázdne obchody, kaviarne a reštaurácie sú prázdne každý rok počas sviatkov… A boli by prázdne aj tento rok, vírus nevírus. Zmena však nastala - väčšina z tých pár ľudí, čo sa viezla vo vyľudnenom metre, mala rúšku na tvári. Strach sa už začínal drať medzi ľudí. Dnes už nikoho bez rúšky nikam nepustia. A pri vstupe do verejných priestorov vám neustále merajú teplotu.

Keď sme prišli k strýkovi, prvé, čo som dostal bol pohár pálenky do ruky.

„Máme v Číne teraz vírus. Lekári vravia, že alkohol pomáha. Na zdravie!“ znel rozkaz a padol prvý pohárik ohnivej vody. Prvý z mnohých, na vírus treba ísť frontálnym útokom. Lenže zlé správy sa valili každou minútou. Kým sme dojedli jedlo, všetky ďalšie oslavy a stretnutia sme museli zrušiť. A oslavy čínskeho nového roku zrušili milióny ľudí po celej Číne. Od tejto večere sa situácia každým dňom zhoršovala. Dnes už nelietajú lietadlá, Čína je v izolácii a my by sme sa odtiaľto nemali ako dostať aj keby sme chceli. Pri vstupe do zatvorených priestorov merajú teplotu a ak nie je v poriadku, zákaz vstupu. Na všetkých verejných priestranstvách musíte mať rúšku na tvári a po ulici chodí pani s reproduktorom, ktorým vás vyzýva, aby ste na tie verejné priestranstvá vôbec nechodili. Mnohých chytila panika. Ale mnohých necháva vírus chladnými. Moji susedia, šanghajskí dedkovia už za posledné roky zažili vírusov niekoľko. A tak pokojne hrajú na ulici madžong bez rúšok aj naďalej. Kde je však obozretnosť oprávnená, je mesto Wuhan. Miesto odkiaľ vírus prišiel a kde sú, na rozdiel od iných častí Číny, nakazených už tisíce.

Čo je to koronavírus?

Koronavírus je kategória vírusov, z ktorých niektoré spôsobujú úplne bežné ochorenia ako chrípka a dostávame sa s nimi do styku pravidelne. Existujú však výnimočné tipy koronavírusov, ktoré sa z času na čas objavia a môžu byť nebezpečnejšie ako iné. Najmä preto, že sú nové a neexistuje na ne liek a ani očkovanie. Historicky sme tu mali napríklad koronavírusy SARS, alebo MERS. V roku 2019 sa objavil úplne nový typ kronavírusu, ktorý však zatiaľ nie je tak nebezpečný ako SARS, alebo MERS. Označuje sa ako 2019-nCoV, ale zľudovel ako čínsky koronavírus z Wuhanu. Pravdepodobne pochádza z hadieho mäsa, ktoré bolo v Číne skonzumované a následne sa vírus prenosom z človeka na človeka šíril ďalej. Momentálne je šírenie tohto vírusu klasifikované ako stav globálneho ohrozenia, na konci januára o tom rozhodla svetová zdravotnícka organizácia WHO.

Aj napriek tomu sa však vírus 2019-nCoV zatiaľ radí medzi menej nebezpečné. Šíri sa síce oveľa rýchlejšie, než napríklad vírus SARS, avšak úmrtnosť je momentálne menej ako 2%, pravdepodobne bude ešte nižšia, keďže príznaky choroby sú mierne a veľa ľudí nejde vôbec na vyšetrenie. Na porovnanie úmrtnosť pri SARS je 10 %, MERS 35 %, Ebola 40,4% a Nipah 77,6%. Kým na koronavírus sa nakazili tisíce ľudí, a zomrelo okolo 300, na bežnú chrípku ročne zomrie viac ako pol milióna ľudí. Bežná chrípka zabíja šesťdesiatkrát viac ľudí ako koronavírus. Ľudia sa však viac boja neznámeho nebezpečenstva, ako toho bežného, ale oveľa vážnejšieho. Ale je pravda že sme len na začiatku, nik nevie čo nás presne čaká.

Hlavným dôvodom paniky okolo nového koronavírusu je rýchlosť jeho šírenia, zatiaľ nedostupné lieky a inkubačná doba, takže doba počas ktorej nakazení ľudia nemajú žiadne príznaky. Dokážu tak tento vírus šíriť 15 dní bez toho, aby sami vedeli, že sú chorí. Veľkou hrozbou je aj potencionálne mutovanie vírusu, ktoré by mohlo začať. Mierne príznaky ochorenia by sa tak mohli pokojne stať aj veľmi nebezpečnými.

Väčšina príznakov tohoto vírusu sa dnes prejavuje ako bežná chrípka a platí na ňu rovnaký liek - poriadne to vyležať a nenechať to prerásť do zápalu pľúc, či iných ochorení dýchacích ciest. Ohrození sú najmä starší ľudia a ľudia s poškodenou imunitou. U niektorých ľudí prerástlo ochorenie aj do kritických stavov, ale týchto prípadov zatiaľ nie je veľa. Oveľa väčšie riziko, ktoré v súčastnosti vírus 2019-nCoV predstavuje, sú konšpiračné teórie ktoré sa šíria ešte rýchlejšie ako vírus, a z toho plynúca panika.

Aktualizácia: Súčasný koronavírus dostal názov SARS-CoV-2 a môže spôsobiť vážne ochorenie dýchacích ciest pod názvom COVID-19. Ťažkosti však má iba jeden z piatich ľudí. Úmrtnosť sa aj dnes porepdokladá, že je pod 3%, keďže veľa ľahkých prípadov ochorení je neznámych.

Môže za to čínska vláda?

Za šírením nového koronavírusu stojí aj ľudská chyba. Avšak ešte skôr, ako sa o nej začneme baviť, je potrebné dištancovať sa od tých najhorších mýtov. Nezačala sa biologická vojna, vírus nevypustil Bill Gates a Čína sa nesnaží znížiť počet obyvateľstva umelým šírením smrteľného vírusu. Nezačal sa koniec sveta, neumrieme všetci. Taktiež nie je pravda, že by Čína situáciu nezvládla, neustále klamala, alebo zatvárala ľudí za písanie o koronavíruse. I keď na tom poslednom časť pravdy je. Ale iba časť, povedzme si to teda radšej celé.

Čína je riadená centrálnou vládou v Pekingu. Ďalej je rozdelená na provincie a mestá pod ústrednou správou. Väčšina provincií ma veľkú autonómiu v rozhodovaní, i keď niektoré nariadenia sú v Číne spravené celoplošne. Mnohé však nie. Keď sa bavíme o čínskej vláde, nemali by sme preto používať len nič nehovoriace oslovenie „čínska vláda“. Väčšina ľudí totiž nevie, o akej vláde vlastne rozprávajú. Je to ako by sme sa bavili o európskej vláde, ale mysleli tým nie len vládu európskeho parlamentu, ale aj jednotlivé vlády všetkých krajín európskej únie. O kom by sme sa teda bavili?

Nový koronavírus pochádza z mesta Wuhan, ktoré spadá pod provinciu Hubei a nachádza sa v centrálnej Číne. Wuhan je veľmi dôležitým dopravným uzlom vnútrozemnej Číny a má približne jedenásť miliónov obyvateľov. Nový vírus sa prvýkrát objavil na konci roku 2019. Prvým nakazeným osobám však vláda Wuhanu nepripisovala vážnosť. Varovania lekárov ignorovala. Ba naopak, tých osem lekárov, ktorý ako prví hlásili na poplach, stiahla z práce a zatkla ich za šírenie paniky. Nevedeli si však s nimi rady a ich vyšetrovanie sa prenieslo na centrálnu vládu, ktorá lekárom vyčíta, že vyhlásili poplach verejne cez sociálne siete a tým začali šíriť paniku. Čínska vláda rada rieši problémy interne, bez toho, aby sa o tom dozvedelo väčšinové obyvateľstvo. Problém však bol, že vláda provincie Hubei a vláda vo Wuhane tento problém riešiť nechcela. Nákaza sa tak začala rýchlo šíriť. Miestna vláda naďalej intenzívne cenzurovala správy na sociálnych sieťach a začala ľuďom hroziť, že budú tiež potrestaní za šírenie paniky. Šírenie paniky je v Číne trestné, avšak čo presne znamená je povedané veľmi vágne. Môže to byť hocičo.

Prečo starosta Wuhanu informácie tajil sa môžeme len domýšľať. Možno si myslel že situáciu dostane pod kontrolu sám a vyhne sa zásahu centrálnej vlády. To by totiž rozhodne uškodilo jeho kariére. Kvôli svojej ignorancii tak napríklad povolil pokus Wuhančanov o svetový rekord v najväčšej hostine zásobenej domácim jedlom. Tisíce ľudí priniesli doma uvarené pochúťky na spoločnú večeru, ktorá bol pravdepodobne rajom pre nový koronavírus. Po tejto hostine sa vírus začal šíriť takou rýchlosťou, že informácie sa už nedali viacej tajiť. Vláda v Pekingu okamžite zasiahla, izolovala Wuhan a celú provinciu Hubei. Guvernéra provincie zbavila postu pre jeho absolútnu ignoranciu k tejto nástrahe. Starosta Wuhanu bol taktiež vyhodený. Kvôli jeho chybe je dnes jedenásť miliónov ľudí zavretých v meste, bez možnosti odísť. Tisíce lekárov z celej krajiny musia opustiť svoje rodiny, vystaviť sa riziku a ísť bojovať s vírusom vo Wuhane. Varovania ôsmych lekárov boli možno prehnané, vraveli že prichádza nový SARS, avšak opodstatnené. Obyvatelia Číny ich považujú za svojich hrdinov a Čína ich za šírenie paniky nepotrestala. Avšak ako hrdinov ich uznať zatiaľ odmietla.

Aktualizácia: Čínskou spoločnosťou otriasla správa o smrti jedného z lekárov. Spustila obrovskú vlnu kritiky a požiadavky o slobodu slova.

O začiatku epidémie a lekárovi, ktorý zahynul, rozprávam aj v druhom videu zo Šanghaja

Napriek tomu bol zásah centrálnej vlády extrémne rýchly. Precíznosť, s akou zasiahla proti nákaze, si vyslúžila pochvaly odborníkov celého sveta, vrátane Svetovej Zdravotníckej Organizácie WHO. Podľa ich slov Čína spravila úplne nový precedens v spôsobe, akým pristupujeme k novým epidémiám. Čína má veľmi zlú skúsenosť zo šírenia oveľa nebezpečnejšieho koronavírusu SARS, ktorý v roku 2002 absolútne nezvládla a vyslúžila si za to kritiku celého sveta. Dnes je Čína z týchto chýb poučená a dáva si veľmi záležať, aby sa viac neopakovalo. I keď zamlčovanie informácii zo strany lokálnych vlád stálo na začiatku oboch epidémií.

Jedia Číňania hady?

Väčšina koronavírusov, ktoré sme za posledné desaťročia identifikovali pochádzali z netopierov. Výnimkou nie je ani nový vírus z Wuhanu. Na človeka sa však pravdepodobne dostal cez hadie mäso, ktoré bolo infikované netopierom. Predpokladá sa, že zdrojom nákazy je mokrý trh Huanan v meste Wuhan, i keď niektorí z prvých nakazených toto podozrenie vyvracajú. Nikdy sa totiž s týmto trhom nedostali do kontaktu, a to ani nepriamo. Je preto možné, že zdrojov môže byť viac. Tak či tak, trhy so živými, ale aj mŕtvymi zvieratami, ktoré sú v celej Ázii veľmi bežné, sú obrovským rizikom vírusových ochorení.

Odborníci na to poukazujú už dlhšie, čínska vláda sa proti tomu snaží bojovať, avšak ako sa ukazuje, tieto snahy zatiaľ nie sú dostatočné. Problémom je, že v Ázii sú ľudia zvyknutí vidieť potraviny, ktoré kupujú, živé. Väčšina Aziatov si nechce kupovať už zabité zviera. V prvom rade vedia, že dozor nad hygienou, ktorý už síce začal, je zatiaľ najmä vo veľkých mestách stále nedostatočný. Nemajú tak istotu, kedy zviera bolo zabité a či je jeho mäso čerstvé. Všetci tak vyžadujú, aby videli zviera živé a aby bolo zabité pred nimi.

Problémom na týchto trhoch je však už spomínaná nedostatočná hygiena. Čínska vláda začína na hygienu dbať, trhy v mestách sú pravidelne kontrolované. Lenže tieto hygienické kontroly sa stali živnou pôdou pre korupciu. Čím menšie mesto, tým horšie. Keď k tomu pripočítame fakt, že na trhoch sa každodenne zabije množstvo zvierat a častokrát ich predajcovia pre kupujúcich aj sťahujú z kože, či inak čistia, vznikajú nám už veľmi pochybné hygienické podmienky. Nuž a na mnohých miestach Číny sú pochúťkami aj zvieratá, ktorých pôvod je pochybný a odchyt ilegálny. Medzi také patria napríklad psy, hady, výnimočne aj netopiere a rôzne iné malé zvieratá ako cibetky a podobne. Práve tieto zvieratá, ktoré chodia dedinčania chytať do jaskýň a lesov, neprejdú žiadnou hygienickou kontrolou a sú nosičom mnohých vírusov, ktoré sú pre človeka nebezpečné. Zabijak SARS pochádzal práve z cibetiek, nuž a menej nebezpečný vírus 2019-nCoV, ktorý je ale rozhodne stále hrozbou, pohádza s najväčšou pravdepodobnosťou z ilegálne odchytených hadov.

AKTUALIZÁCIA 27.2.:Čína zakázala vďaka koronavírusu predaj divých zvierat a v niektorých mestách aj konzumáciu psov a mačiek. Koronavírus priniesol aj dobré veci. Na druhej strane stále viac sa začína pochybovať, že koronavírus pochádza práve z tohoto trhu vo Wuhane.

Nástrahy čínskeho nového roku

Čína mala šťastie v nešťastí. Vírus ich zachytil v momente, keď boli všetci doma. Čínsky nový rok je ako jeden z mála sviatkov v rovnaký čas po celej Číne. Masívne cestovanie obyvateľstva za rodinou prezývané chunyun, ktoré každoročne na čínsky nový rok prebieha, sa už v čase vírusu skončilo. A migrácia späť do práce sa ešte nezačala. Keď koronavírus vypukol, čínska vláda okamžite predĺžila sviatky. Najprv len o týždeň, neskôr ešte jeden týždeň pridala. Všetci boli tak či tak doma, teraz zostanú doma iba dlhšie. Všetci sú zároveň zásobení potravinami, keďže sa v každej rodine chystali veľkolepé hostiny. Aj obchody boli dobre zásobené. Nedostatkovým tovarom sú momentálne len rúšky na tvár a ochranné oblečenie. Život stojí, ale všetci na to boli pripravení, i keď pôvodným dôvodom bol najväčší sviatok roku. Otázka je, ako dlho stáť ostane. Po celej Číne sú zatiaľ viac ohrozené firmy, než ľudia. Najťažšie to nesie turizmus. Podnikám v ňom ja aj moja žena, tak to viem z vlastnej skúsenosti. Všetky cestovné kancelárie, pamiatky a ubytovacie zariadenia majú zákaz zabezpečovať akékoľvek služby. Okrem toho nelietajú lietadlá.

Avšak kým nás v iných častiach Číny vírus neovplyvnil až tak výrazne, ľudia vo Wuhane prežívaj ťažké obdobie. Najmä zdravotnícky personál, ktorý stojí v čele boja proti tomuto vírusu. Čo sa týka zvyšku sveta, nemusíme panikáriť. Treba dodržiavať základné hygienické opatrenia a ak ste chorí, vyležte to. Ak ste vážne a dlhodobo chorí, nechajte sa vyšetriť. Nový koronavírus sa lieči ľahko a mnoho ľudí už bolo definitívne vyliečených. Zároveň ale myslite na ľudí vo Wuhane. Pretože tam sa odohráva boj za nás všetkých. Boj, aby sa z nového koronavírusu nestala naozajstná, globálna hrozba.

Koronavírus vo svete

Čína sa vracia pomaly späť k životu. Chorých je stále menej a menej. Naopak koronavírus sa začína šíriť inde vo svete. Najmä v Kórei, kde už je niekedy viac nakazených denne ako v Číne. Rovnako rýchlo sa vírus šíri aj v Európe. Skrátka, vyzerá že sa to tak skoro nezastaví. Niektoré prognózy dokonca hovoria, že koronavírus SARS-CoV-2 dostanú dve tretiny ľudí na planéte a že sa s ním proste budeme musieť naučiť žiť. Tak ako s bežnou chrípkou. Nuž uvidíme...

Situácia sa ale zásadne mení v jednej veci. Doteraz celý svet ukazoval prstom na Čínu, ako „nezvláda“ situáciu. Lenže teraz prišiel na psa mráz, ako sa hovorí. Zvládne Európa (aj aj USA a zvyšok sveta) príchod koronavírusu, alebo sa ukáže, že to bude Číny, koho príklad bude svet musieť nasledovať? Popravde nech sa snažím ako sa snažím, neviem si predstaviť ako celá Európa jednotne zavedie tak prísne opatrenia, ako spravila Čína. V priebehu týždňa... A aj napriek tomu s SARS-CoV-2 Čína bojuje už tretí mesiac. Som na to zvedavý, ale na rovinu poviem, v Číne sa cítim bezpečnejšie. A aj väčšina ľudí žijúcich v Číne s ktorými som sa o tom rozprával. Nemyslím si že je SARS-CoV-2 obrovským zdravotným rizikom, svet to skôr alebo neskôr zvládne. Preto si stále stojím za tým, aby sme sa vyhli panike. Je ale obrovskou ekonomickou katastrofou. A ak ľudia predsalen začnú panikáriť, môžu preťažiť systém a spôsobiť obrovský chaos a narušenie bežného života. Kde na Slovensku vezmeme také kapacity v nemocniciach? Zásobovanie v obchodoch? Dodávky ochranných pomôcok? Dokáže Európa zaviesť celoplošné online vzdelávanie? Online dochádzku do práce? Dokáže sa európska ekonomika spamätať z niekoľkomesačného výpadku trhov? To sú podľa môjho názoru reálne riziká SARS-CoV-2, oveľa viac než že by sme smrteľne ochoreli.

Na záver

Aj mne už je niekedy doma dlho, tak ako zvyšku Číny. Na Slovensko sa ísť nedá a popravde v súčasnej situácii, keď v EU koronavírus len začína sa v Číne cítim bezpečnejšie. Pretože vidím, čo Čína dokáže a ako intenzívne s týmto koronavírusom bojuje (spomínam to v druhom videu v tomto článku). Opatrenia, ktoré tu máme denno denne by na Slovensku nikdy neprešli. Povedzme si úprimne, u nás toho príliš veľa nefunguje. Tento odsek píšem pred voľbami a pevne verím, že dostaneme dobré správy a do budúcnosti sa to zmení. Niekedy sa tu už cítim tak bezpečne (predsalen v Šanghaji denne ochorie menej ako 10 ľudí, niekedy aj nula) že som sa minulý týždeň prvýkrát vybral na prechádzky po Šanghaji. A tak vám na konci prinášam aj malú fotoreportáž.