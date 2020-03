Ako sa zarába na nešťastí - chaotický trh so zdravotníckymi pomôckami

Posledný týždeň som sa veľmi intenzívne pohyboval na trhu so zdravotníckymi potrebami v Číne. Pôvodná myšlienka kolegu tlmočníka Michala Butora bola spraviť prehľadnú tabuľku dodávateľov v Číne spolu s trhovými cenami produktov.

Túto tabuľku sme sme zverejnili pre štát, ako aj pre organizácie KtoPomozeSlovensku.sk a Trasparency interational. Chceli sme, aby mali prehľad o tržných cenách a aby si vedeli porovnať s cenami, za ktoré nakupovali hmotné rezervy. Veď viete prečo. Zároveň sme chceli pomôcť s nájdením vhodného dodávateľa, aby mohol štát nakúpiť lacno a dobre.

Po viac ako týždni neustálych telefonátov, správ, mailov, kontaktovania desiatok fabrík a obchodných firiem v Číne som však prišiel na to, že táto úloha je nemožná. Pretože to, čo sa dnes deje na tomto trhu je vojna. Ešte nikdy sa nestalo, že by celé ľudstvo, všetci ľudia na tejto planéte potrebovali to isté. Jeden produkt chce takmer každý na planéte. Rúška a respirátory. Zároveň väčšina iného biznisu padla a firmy hromadne krachujú. A preto, kto môže, ide dnes obchodovať s respirátormi a rúškami. Všetky továrne prerábajú svoje výroby. Všetci obchodníci plnia svoje sklady. Každý čínsky obchodník, ktorý má nejakého partnera v Európe poslal mail: „Nechceš tentokrát kúpiť respirátor KN95 namiesto ponožiek/motorov/rýb/vína/elektroniky/magnetiek/obalov na iphone/trenírok/nohavičiek/vysávačov/špáradiel/cesnaku/…?“

Kým pred pár mesiacmi mohli byť na trhu stovky firiem vyrábajúcich respirátory, dnes sú ich tisíce. Možno desaťtisíce. Nemám presné čísla a pochybujem, či vôbec existujú. V tomto chaose sa nevyzná nikto. Problém je, že väčšina týchto nových firiem len tento mesiac prerobila svoju výrobu a nemajú potrebnú certifikáciu. Veľa firiem, ktoré sme kontaktovali mali exportné certifikáty staré jeden až 5 dní. Veľa z nich dávalo dátumy do budúcnosti! A obrovské množstvo certifikátov bolo falošných. Buď si ich sami vymysleli, alebo oslovili firmu na certifikovanie, ktorá bola falošná. Trh sa zalial fejkami, nekvalitou a podvodníkmi, ktorým zaplatíte, a už o nich nikdy nebudete počuť. Týchto príbehov som za tento týždeň počul nespočet. Lenže to nie je najväčší problém. Ani zďaleka…

Tento trh je teraz obrovský chaos. A to je príležitosť pre ľudí s peniazmi. Bohatí podnikatelia dali dokopy obrovské množstvo peňazí a trh ohýbajú vo svoj prospech. Deje sa to dnes! Ako? Každá továreň do ktorej sme sa za posledný týždeň volali dostala, objednávku na desať až päťdesiat miliónov respirátorov s krátkym termínom dodania (väčšinou týždeň) a preto neprijímajú nové objednávky. Takmer každá továreň v Číne, ktorá ma produkciu do 300K produktov denne bola za posledné dni plne vyťažená obrovskými objednávkami, z ktorých väčšina pochádza z jedného zdroja. Zoskupenia bohatých obchodníkov (veľká časť z mesta Yiwu) sa snažia na krátky časový úsek obmedziť ponuku zahltením výrobných kapacít a produkty dávajú do skladu. Do predaja ich ešte nedávajú. Preto u nás nie sú. Každý deň tak cena respirátorov rastie približne o päťdesiat centov. Kým cez víkend sme mali respirátory za 1,55 USD, dnes už stoja viac ako 2 eura. A cena stále rastie. S číslami nie som dobrý, ale túto matematiku vyskúšam. Ak sa im podarí za týždeň navýšiť trhovú cenu respirátora FFP2 o 2€ a iba ja viem o 35-40 fabrikách ktoré dostali objednávku každá na milión respirátorov, tak navýšením ceny zvýšili zisk z týchto 40 fabrík o 800 000 000€! A to je iba veľmi zjednodušený a laický odhad, reálne čísla budú mať asi o niekoľko núl viac.

S existujúcou ponukou je ešte jeden problém. O produkty sa bije celý svet, skladové zásoby v miliónoch sa vypredajú za niekoľko hodín a prevody peňazí z Európy trvajú príliš dlho. Ak sa vám podarí nájsť niekde tovar, musíte zaplatiť stopercentnú platbu do konca dňa. Ak to nedokážete, máte smolu. Berie ten, čo dokáže. A vy musíte brať potom od neho. Európski obchodníci, ktorí nemajú silného finančného partnera, alebo financie v Číne nie sú schopní nakupovať za najnižšie ceny.

Posledným faktorom v tomto šialenstve je čas. Všetci vedia, že tieto produkty chce svet teraz! Tento týždeň. Možno budúci týždeň. Otvorila sa malá časová medzera, ktorá sa pravdepodobne už počas nášho života nezopakuje, kedy môžu bohatí ľudia svoje peniaze doslova rozmnožiť v priebehu dvoch týždňov. Za mesiac už budú vybudované pravidelné dodávky a veľa obrovských fabrík ako Fiat, či BYD spustí svoje megatovárne na respirátory (BYD chce vyrábať 50 mil. denne). Umelo zvýšená cena krátkodobým zastavením ponuky tak pôjde zase dolu a v hre zostanú len veľkí hráči. Ale to už budú všetci bohatí ešte bohatší.

video //www.youtube.com/embed/6nwAJrZQZ2U