Prečo TikTok z Číny straší USA, Facebook aj Netflix? Zakážu ho?

TikTok je svetový fenomén. A je z Číny. Je najrýchlejšie rastúcou aplikáciou a sociálnou sieťou na svete. Facebook aj Netflix sa ho boja, verejne to priznali. Obavy má aj americká vláda.

Oficiálne tvrdí, že je to nástroj čínskej špionáže, ale možno len nie sú zvyknutí, že mladí ľudia po celom svete, vrátane Američanov, po prvýkrát v histórií používajú sociálnu sieť z Číny a nie z USA. Ako sa Číne podarilo spraviť prvú globálnu službu a sú obavy o bezpečnosť užívateľov opodstatnené?

video //www.youtube.com/embed/ptn4Gr5GawE



Aplikáciu TikTok vymyslela čínska firma ByteDance relatívne nedávno. V septembri 2016 uviedli na trh DouYin, verziu TikToku fungujúcu iba na čínskom trhu. Prvú verziu vraj napísali iba za dvesto dní a už o rok si získala 100 miliónov používateľov! V roku 2017 sa firma rozhodla zopakovať si čínsky úspech v globálnom meradle a spustila TikTok. V roku 2018 aj 2019 bol TikTok najsťahovanejšou aplikáciou na internete a k dnešnému dňu majú stovky miliónov aktívnych používateľov po celom svete. Žiadna iná sociálna sieť nezažila takto prudký štart.



Väčšina jej používateľov má medzi šestnásť až dvadsaťštyri rokov, čo je veková hranica ľudí, ktorých sa snaží získať Facebook a vôbec sa mu v tom nedarí. Pre generáciu Z, ako sa tejto vekovej kategórii hovorí, je Facebook prestarnutý. TikTok sa tak stal pre Marka Zukerberga, zakladateľa Facebooku, hrozbou číslo jedna. Najprv sa pokúsil TikTok kúpiť, tak ako to spravil s Instagramom. Ale ByteDance odmietol.

Keď sa TikTok nepodarilo kúpiť, Facebook spravil to, čo robí pravidelne. Úplne ju okopíroval. Funkcia Reels, tak pomenovali klon TikToku v rámci Instagramu, je zatiaľ dostupná iba na brazílskom a indickom trhu, avšak už tento mesiac by ju mali spustiť aj v domovskej Amerike.

Facebook nie je jediný, kto sa TikToku bojí. Netflix už dlho hovorí, že jeho konkurenciou nie sú hollywoodske štúdia, ani televízne stanice. Ale sociálne siete. A iba jednu sociálnu sieť zmienil ako eminentnú hrozbu vo svojich pravidelných správach pre investorov. TikTok.



Firma ByteDance bola úspešná oveľa skôr ako vznikol TikTok, či DouYin. K dnešnému dňu vytvorili dvadsaťjeden úspešných aplikácií. Väčšina z nich je určená skôr do korporátneho sektora. No s TikTokom spravili dieru do sveta. Je to jednoduchá aplikácia na selfie videá, ktoré nesmú byť dlhšie ako tridsať sekúnd. Najdôležitejších je najmä prvých päť sekúnd videa, pretože v TikToku neustále scrollujete nekonečným zoznamom videí, ktoré sú na celú obrazovku telefónu. Ak vás video hneď nezaujme, idete na ďalšie. Jednoduchosť striedania obsahu je inšpirované aplikáciou Tinder, kde „swipujete“ fotky ľudí doprava a doľava, podľa toho či vás zaujali. Na TikToku síce môžete sledovať svojich obľúbených tvorcov, ale je to relatívne zbytočné. TikTok videá odporúča na základe algoritmu a na rozdiel od YouTube, alebo Instagramu, veľmi nedbá na to, komu ste dali odber. Vďaka svojej pohodlnosti a rýchlosti, ako aj množstvu obsahu, sa dá v TikToku skrollovať naozaj donekonečna.

To, čím si TikTok získal talentovaných tvorcov obsahu je opäť jeho unikátna jednoduchosť. Zo všetkých sociálnych sietí má najlepšie vybudovaný systém a nástroje na tvorbu obsahu. Aj ľudia, ktorí nie sú skúsení v tvorbe videoobsahu, dokážu tvoriť profesionálne videá vo vysokej kvalite v priebehu minút! Ak sa chcete stať úspešným na Youtube, potrebujete sa neustále vzdelávať vo videoprodukcii a zvyšovať jej kvalitu, čo zároveň vyžaduje nemalé investície do techniky. TikTok od vás nič také nevyžaduje, naopak, je to skôr nevýhoda. Aj keď sú na TikToku videá od profesionálnych filmárov a čarodejníkov s vizuálnymi efektmi, tie najúspešnejšie pochádzajú od obyčajných ľudí a sú natočené telefónom.

TikTok je z Číny a to, že chce byť ako na čínskom trhu, tak aj na globálnom trhu, vytvára pre firmu ByteDance komplikovaný slalom problémov. V Číne sú sociálne siete oveľa viac cenzurované a moderované ako na Západe. Moderovanie obsahu na takej úrovni ako je v Číne povinné, je naopak v Amerike, ako aj v Európe (zatiaľ) neprípustné. Zároveň musí ByteDance spravovať dáta čínskych užívateľov na serveroch v Číne, a dáta užívateľov zo západných krajín naopak nesmie spracovávať v Číne. Kvôli týmto, ako aj ďalším dôvodom, sú globálny TikTok a čínsky DouYin oddelené. Aj keď sa v princípe jedná o tú istú aplikáciu. V TikToku však nevidíte príspevky z Číny a v Číne zase nestiahnete TikTok. Niektorí TikTokoví influenceri však používajú aj DouYin najmä preto, aby mali prístup k novým funkciám, ktoré väčšinou do TikToku prichádzajú neskôr.



To, že je TikTok z Číny je v očiach mnohých západných firiem a politikov výstraha a dôvod, aby jej nedôverovali. Aj preto TikTok vymenili svojho hlavného šéfa Alexa Zhu za jedného z bývalých popredných šéfov firmy Disney - Kevina Mayera. Alex Zhu sa presunul späť do vedenia materskej firmy a TikToku velí Američan.

Aj keď je TikTok na svete iba tri roky, má už za sebou niekoľko škandálov, ktoré mu na dôveryhodnosti nepridali. Rozmermi sú síce neporovnateľné so škandálmi Facebooku, ale TikTok je z Číny a to je vždy nemenná veličina, ktorá všetko zhoršuje. Jedným z takýchto škandálov bola záplava nacionalistických „I Love China“ videí od amerických užívateľov a videí, kde Američania spievajú čínsku hymnu. Takéto chovanie americkej mládeže spôsobilo chaos. Ukázalo sa však, že niektorí užívatelia predpokladali, že TikTok ich pre pročínske videá posunie vyššie v algoritme. Predpokladali, že keď je z Číny, čínska vláda ich videá pozerá a TikTok ich bude uprednostňovať. Netrvalo to dlho a pridali sa k nim ľudia, ktorí začali toto konanie parodovať a robili skôr satirické „I Love China“ videá, ktoré ale zdieľali pod tými istými tagami. Na niekoľko týždňov tak bol TikTok úplne zaplavený videami s témou „I love china“. Teória o tom, že by TikTok posúval vyššie videá, ktoré oslavujú Čínu sa nepotvrdila a dnes už je to len vtipná epizóda.

Horšie sa TikToku vysvetľovala skutočnosť, že sociálna sieť bola plná videí z protestov Black lives matter, ale protesty z Hong Kongu sa ľuďom medzi odporúčané videá nedostávali. Používatelia v Hong Kongu sa začali sťažovať, že ich TikTok na príkaz čínskej vlády cenzuruje. Ani to sa síce nepotvrdilo, ale zároveň to TikTok ani nedokázal definitívne vyvrátiť.

Ďalším problém TikToku je množstvom nevhodného obsahu. To je síce problém s ktorým sa stretávajú všetky sociálne siete, ale TikTok vyrástol neuveriteľne rýchlo a nebol na toľko obsahu dostatočne pripravený. Mali tak veľký problém s násilným obsahom, šikanovaním, ale najmä pornografiou. Na druhej strane ani jeden z týchto škandálov nebol tak veľký, ako boli škandály posledných rokov Facebooku a YouTube.



Najväčším trhom sa pre TikTok stala India, kde do nedávna obsluhovali viac ako 120 miliónov používateľov. Na ich druhom najväčšom trhu, v Amerike, majú „iba“ 26 miliónov používateľov. Lenže v júni 2020 sa na čínsko-indických hraniciach strhla vojenská roztržka a vyústila do strát na životoch na oboch stranách. Čína svoje straty nezverejnila, India však áno. To okamžite spôsobilo vlnu proti-čínskych nálad a Indovia začali bojkotovať čínske služby a tovar. Vyústilo to až do oficiálneho zákazu päťdesiatichôsmych čínskych aplikácii na indickom trhu. Medzi nimi bol aj TikTok. Státisíce influencerov, ktorí mali na TikToku postavené svoje živobytie, sa tak ocitlo bez príjmov a bez publika. Stále však dúfajú, že tento zákaz nebude definitívny. Pretože nie je ani prvý. Predstavuje však pre TikTok reálnu hrozbu. Kým predchádzajúce dočasné blokácie boli pre nevhodný obsah, tento raz sú za tým politické dôvody. Indii musia odpovedať na sedemdesiat sedem otázok a ak sa ich odpovede indickej vláde budú pačiť, pravdepodobne ich znova povolí. Ale indický zákaz spustil vlnu odporu proti rýchlemu rastu TikToku aj v Bielom dome. Ten je už dlhšie nespokojný s tým, že sa čínskej firme darí získavať si srdcia mladých Američanov. Nehovoriac o tom, že kórejskí influenceri na TikToku úspešne sabotovali prezidentskú kampaň Donalda Trumpa. Obrázok smutného, až zlomeného Trumpa, ktorý sa vracia z poloprázdneho stretnutia s voličmi obletel svet.



Amerika si zvykla, že udáva smerovanie moderných technológií. Lenže za posledné roky sa im to začalo vymykať spod kontroly. Čína ich porazila vo vývoji 5G technológií a Amerika preniesla boj z vývojových laboratórií do politiky. Intenzívne sa snažia zablokovať implementáciu čínskej technológie na svete argumentom, že nie je dostatočne zabezpečená a tajne posiela informácie čínskej vláde (Prvé podozrenie bolo potvrdené, ale odborníci tvrdia, že je to skôr z dôvodu príliš rýchleho vývoja a opomenutia detailov. Nedbanlivosti. Druhé podozrenie sa nepotvrdilo, ani nevyvrátilo.). Čína taktiež Ameriku dobehla v elektromobilite, vývoji dronov, mobilných služieb, vývoji inteligentných miest, umelej inteligencii a v strojovom učení. No a teraz ich dobieha aj na poli sociálnych sietí.

TikTok už v Amerike zakázali pre armádne zložky a podľa štátneho tajomníka Pompea by americká vláda veľmi rada zablokovala TikTok celoplošne, podobne ako Čína blokuje Instagram alebo Facebook. Lenže v Amerike si to vláda dovoliť nemôže. Podľa magazínu Quartz sa Washington snaží nájsť spôsob, ako presvedčiť Google a Apple, aby stiahli TikTok zo svojich obchodov. Použiť proti TikToku hrubú silu, tak ako to spravila India, by mohlo byť riskantné. Sankcie proti Huawei a ZTE sa implementovali ľahšie, pretože sa týkali firiem a korporácii. Lenže TikTok používajú desiatky miliónov obyčajných ľudí a tí by nemuseli takúto cenzúru znášať bez námietok.



A čo na to čínska vláda? Boj Americkej vlády proti TikToku sa popravde v čínskych médiách moc nespomína. ByteDance úspešne izolovala TikTok od čínskeho trhu a Číňania väčšinou poznajú len svoju verziu Douyin. Okrem toho pre čínsku vládu nie je Bytedance, na rozdiel od Huawei a ZTE, kľúčovou firmou a do diskusií sa nezapájajú.

V západných médiách sa neustále diskutuje o tom, či je používanie TikToku bezpečnostným rizikom. Celá otázka však znie, či je väčšie riziko to, že má Amerika pravdu a naozaj sa dáta používateľov dostávajú k čínskej vláde, alebo je naopak väčšou hrozbou to, že ho vlády zakážu a používatelia zostanú na suchu. Tak ako sa to stalo v Indii.



Obávam sa, že na to neexistuje jednoznačná odpoveď. Ale nesmieme zabúdať že Facebook, Google a aj Twitter majú za sebou obrovské škandály s bezpečnosťou dát a ich únikmi. Väčšina týchto dát sa dá kúpiť na čiernych trhoch a tak je možné, že čínska vláda už o nás vie všetko, čo vie aj americká vláda. Žiaľ žijeme v dobe informačnej a dáta o ľuďoch sú tou najcennejšou komoditou. To nie je veštenie budúcnosti, ale realita, v ktorej sa budeme musieť naučiť žiť. A to, či budeme TikTok používať alebo nie v tom v konečnom dôsledku nehrá žiadnu rolu.