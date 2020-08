Budúcnosť Apple v Číne - všetko čo potrebujete vedieť

Obchodná vojna medzi USA a Čínou už vplýva aj na najväčšie firmy sveta. Ako Čínske, tak aj Americké. Tentokrát možno zasiahne aj samotný Apple a ich podnikanie v Číne. Lenže Apple bez Číny nie je Apple. Prečo?

Produkty firmy Apple používam od strednej školy. Som plne zavretý v ich ekosystéme, mám Mac, iPhone, iWatch a aj iPad. Okrem toho, že mám rád, ako spolu všetko perfektne funguje, má to pre mňa ešte jeden bonus. Život v Číne je v ekosystéme Apple podstatne jednoduchší. Aspoň zatiaľ, Trump totiž plánuje zakázať čínske aplikácie v operačných systémoch iOS a Android. Ak by sa mu to podarilo a Apple by musel vymazať Wechat a Alipay, v momente by prišiel o 95 % čínskych zákazníkov, čo je takmer 30 % ich zákazníkov celosvetovo. Vrátane mňa a miliónov cudzincov žijúcich v Číne, alebo aj ľudí podnikajúcich s Čínou. Bez týchto aplikácii sa totiž v Číne existovať nedá.

O čom sa budeme rozprávať

V Číne žijem už takmer desať rokov, Apple používam takmer 20 rokov a považujem sa za veľkého fanúšika. Za posledných desať rokov som si nenechal ujsť ani jednu Apple keynote. Budem sa venovovať téme, ktorá ma veľmi zaujíma. Porozprávame sa o tom, prečo Apple vyrába takmer všetko v Číne, aký dôležitý je čínsky trh pre Apple, ako je značka Apple v Číne vnímaná, aký je život v ekosystéme Apple v Číne, ale dostaneme sa aj ku problematickým témam, ako je napríklad zákaz emoji taiwanskej vlajky či cenzurovanie stoviek aplikácii na príkaz čínskej vlády. Nakoniec si rozoberieme vplyv čínsko-americkej obchodnej vojny na Apple a budúcnosť podnikania v Číne.

video //www.youtube.com/embed/KWRYg5nSEkM

Môj prvý iPhone

Keď Apple vydal v roku 2007 prvý iPhone, bol som v prvom ročníku sinológie na vysokej škole. Mali sme jedného učiteľa, ktorý bol technologický nadšenec a rád nám ukazoval slovníky čínštiny v jeho zariadení Palm. Kto nevie, čo je Palm, bol to prvý, dnes už neúspešný pokus o smartphone. Pár mesiacov po tom, ako Steve Jobs ukázal svetu iPhone, som sa opýtal učiteľa na jeho názor. Zakrútil hlavou, považoval ho za hračku, ktorú si nikto nekúpi. Odporučil mi, aby som si iPhone určite nekupoval, radšej si mám kúpiť Palm. Ako to nakoniec dopadlo všetci vieme. Ja som bol z iPhonu nadšený od prvého momentu, ale nemohol som si ho dovoliť.

Svoj prvý iPhone 3GS som si kúpil z druhej ruky počas štúdií v Číne v roku 2009 na tržnici fejkových produktov. Mal som tam dobré kontakty a tak som vedel, že ma neoklamú a dostanem funkčný iPhone dovezený z Ameriky. Na telefóne bolo napísané, že má 64 GB, v skutočnosti ich mal asi len 12, lebo mu vymenili vnútornosti, ale vedel som o tom vopred a bolo to zohľadnené aj v cene. Ak by som tam išiel bez mojich čínskych kamarátov, nakúpil by som horšie. Mám ho dodnes, aj keď dnes už len leží v šuplíku ako spomienka. V tom istom roku si okrem mňa kúpila svoj prvý iPhone aj väčšina Číňanov. V roku 2009 totiž Apple začal po prvýkrát predávať svoje telefóny na čínskom trhu.

Ako si iPhone získal Číňanov

iPhone si okamžite získal srdcia Číňanov. Stal sa symbolom luxusu a sociálnej vrstvy. Číňania sa radi ukazujú s novými vecami a predaje drahého iPhonu v Číne šokovali celý svet. Nikto nečakal tak obrovský úspech. Každému novému iPhonu predpovedali neprajníci zlé predaje a nikdy im to nevyšlo. Časom si museli priznať, že čínskemu trhu, na rozdiel od Apple, alebo napríklad aj Nike a Starbucksu, nerozumeli. Tim Cook spravil z Apple najhodnotnejšiu firmu sveta práve vďaka Číne. Každý nový model sa v Číne predával úžasne. My v Európe si neradi zvykáme na nové veci. Po rokoch v Číne si to uvedomuje stále viac. Roky po uvedení prvého iPhonu mala väčšina mojich kamarátov stále staré tlačítkové mobily. A aj dnes ešte takých ľudí nájdete, i keď málo. V Číne mal iPhone každý, kto si ho vedel dovoliť už v roku 2009 pri uvedení. Za desať rokov v Číne som asi ani raz nevidel Číňana s tlačítkovým telefónom. Tie do Číny nestihli prísť, pretože keď si Číňania začali kupovať mobilné telefóny, na svete už bol iPhone. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa tak rýchlo ujal. Čínsky trh sa stával stále dôležitejším. Ako veľmi si Apple cení čínsky trh, je vidieť aj na prezentáciách nových produktov alebo v ich reklamách. Takmer vždy použijú zábery zákazníkov z Číny a upozorňujú na nové funkcie, navrhnuté špeciálne pre čínsky trh.

Čínska reklama na "nový" iPhone 7

video //www.youtube.com/embed/dkkPl3_pjW0

Život v ekosystéme Apple

Život v ekosystéme Apple je v Číne veľmi pohodlný a človek neprichádza o žiadne funkcie. Naopak, v Číne má Apple funkcie, ktoré v Európe ešte nie sú. Hlasový asistent Siri nehovorí len čínsky. Hovorí hneď niekoľkými čínskymi dialektami. Apple sprístupnil NFC čipy svojich zariadení pre hromadnú dopravu v Číne, takže platím mobilom a hodinkami bez použitia aplikácií tretích strán. Všade funguje Apple Pay už niekoľko rokov. Služby Youtube a Netflix sú v Číne blokované, Apple Music a Apple TV nie. Dropbox a Google Drive je v Číne blokovaný, iCloud nie. Google Hangouts, WhatsApp a Facebook sú v Číne zakázané. iMessage a Facetime nie. Google Store na sťahovanie aplikácií je v Číne blokovaný, Apple Store nie je. Zjednodušene, ak by som bol zákazník Googlu, nič by som v Číne nemohol používať. Ak by som bol zákazník Microsoftu, niečo by fungovalo a niečo nie. Ako zákazníkovi Applu mi funguje všetko a to pre mňa znamená veľmi veľa. To, čo nefunguje, sú pripojenia aplikácií tretích strán na ich vlastné servery. Takže napríklad hry, Youtube či Netflix si viem bez problémov stiahnuť, ale na ich používanie už potrebujem VPN.

Výroba zariadení Apple v Číne

Tim Cook, človek, ktorý prebral kormidlo firmy po smrti Steva Jobsa, sa upriamil na Čínu nielen ako na jeden z hlavných trhov, ale ako aj miesto, kde začal vyrábať takmer všetky produkty Apple. Nespravil to preto, že by Čínu nejak obzvlášť miloval. iPhone zažil tak obrovský celosvetový úspech, že inde by ho proste vyrábať nemohol. A stále nemôže.

Apple realizuje výrobu najmä cez dvoch veľkých dodávateľov, firmu Foxconn a firmu Pegatron. Obidve sú z Taiwanu. Väčšina ich fabrík je však v Číne. Vo väčšine tovární, kde prebieha montáž iPhonu pracuje okolo 230 000 pracovníkov, z toho tisíce ľudí musia mať inžinierske vzdelanie. V USA je len 83 miest, ktoré majú toľko obyvateľov, ako má fabrika na iPhone zamestnancov. V USA jednoducho Apple nikdy nenájde dosť zamestnancov. A to nie len bežných robotníkov, ale najmä dostatok vyškolených inžinierov. Niekedy Apple potrebuje dočasne navýšiť kapacitu výroby o státisíce ďalších zamestnancov. Na svete sú iba dve krajiny, v ktorých firmy dokážu nájsť takto veľké množstvo ľudí v priebehu pár dní. Čína a India. V Indii však chýba infraštruktúra. Nielen dopravná, ale hlavne infraštruktúra subdodávateľov. Číne sa podarilo vybudovať perfektnú sieť firiem, ktoré si navzájom dodávajú materiál a prácu, väčšina z nich je v tesnej blízkosti v rámci regiónov a dokážu tým minimalizovať náklady. Čína mala donedávna aj lacnú pracovnú silu, to však dnes už neplatí. Je pravda, že americkí robotníci by boli drahší, ale napríklad robotníci vo východnej Európe by stáli rovnako, a zamestnanci v Indii by boli lacnejší. Avšak čínska infraštruktúra a kapacity kvalitných, vysoko vzdelaných zamestnancov sú výhodou, ktorou neotriasli ani Trumpove sankcie. Tlak americkej vlády sa však neustále zvyšuje a Apple začína experimentovať aj s inými výrobnými trhmi. Niektoré produkty sa postupne začínajú vyrábať v Indii a vo Vietname. Lenže tieto trhy nielenže nemajú dostatočné kapacity a infraštruktúru, v porovnaní s Čínou sú aj politicky nestabilné. Väčšina analytikov sa zhoduje, že presúvanie výroby časti zariadení Apple mimo Čínu sú skôr experimenty, slúžiace viac ako PR, než o reálnu snahu. To potvrdzujú aj nedávne spoločné investície Applu a Foxconu na čínskom území. V blízkej budúcnosti Apple proste presunúť výrobu niekam inam nedokáže.

Aj Čína sa snaží vymaniť sa z roly továrne sveta, na tričkách už zrejme budeme mať napísané Made in Vietnam, alebo nejakú inú krajinu juhovýchodnej Ázie, ale na telefónoch takmer všetkých výrobcov na svete bude nápis Made in China ešte dlho. Výroba elektronických zariadení je skrátka oveľa komplikovanejšia a presun inam by bol neopísateľné zložitý a drahý.

Čínske škandály Applu

Applu však vyčítajú, že niekedy má Čínu až príliš rád. Ak si iPhone aktivujete na čínsky účet, nebude úplne rovnocenný s telefónmi v iných krajinách. Mnohé veci sú pre čínsky trh okresané. Skôr než uvediem konkrétne príklady, v skratke to technicky vysvetlím.

Ak si kúpite iPhone v Číne, v Amerike alebo na Slovensku, vždy budete mať ten istý telefón s tými istý funkciami. (Nebolo tomu tak vždy, ale od štandardu 3G sietí to tak je.) iPhone si však musíte zriadiť pod iCloud účtom, ktorý je naviazaný na kreditnú kartu. Ak máte platobnú kartu iba v Číne, môžete mať iba čínsky iCloud účet. A tým pádom sa vás týka čínska cenzúra. Ja som si napríklad kúpil iPhone v Číne, mám tam však slovenský iCloud účet a tak sa ma aj napriek životu v Číne netýka. A v čom je teda čínsky účet iný?

video //www.youtube.com/embed/L9bq33sbYsc

Napríklad medzi vlajkami v emotikonoch nenájdete vlajku Taiwanu. Od tohto roku to platí aj pre telefóny z Hong Kongu a Macaa. Najväčší rozdiel je však v ponuke aplikácií v App Store. Apple vydáva Transparency report, v ktorom zverejňuje, koľko aplikácii museli stiahnuť na požiadavku vlád jednotlivých krajín. Celkovo ich za rok 2018 stiahli 634. Z toho 517 bolo v Číne. Nenájdete aplikácie západných novín a magazínov, a od minulého roku ani žiadne VPN, pretože sú v Číne zakázané.

To, že Apple upravuje ponúkaný obsah v Číne nie je ničím výnimočné. Každá firma sa musí riadiť podľa zákonov tej krajiny, v ktorej podniká. Tak, ako sa musí riadiť zákonmi EÚ a jej členských štátov, musí sa riadiť aj zákonmi v Číne. Svoje služby v Číne cenzuruje napríklad aj Microsoft, a Google pracuje na cenzurovanom vyhladávači vyvinutom špeciálne pre čínsky trh.

Oveľa viac kontroverzií spôsobilo skôr cenzurovanie obsahu na hongkongskom trhu na príkaz čínskej vlády, a to aj napriek tomu, že tieto dva trhy sú navzájom oddelené.

Jedna z nich bola šifrovaná klávesnica. Keď ste ňou napísali nejaký text, odoslal sa ako nečitateľný, zakódovaný v znakoch rôznych jazykov. Prijímateľ si mohol text tou istou aplikáciu dešifrovať. Alebo stiahli mapu, ktorou protestanti identifikovali územia, kde boli policajné hliadky. Relatívny úspech protestov v Hong Kongu spočíval aj v tom, že sa neustále presúvali tam, kde neboli policajti. Tí im so svojou ťažkou technikou nestíhali. A protestanti si pomáhali špeciálnymi aplikáciami, na ktorých sa aktualizoval pohyb policajných zložiek. Stiahnutie týchto aplikácii spustilo vlnu kritiky na Západe, ale naopak chválu v Číne.

Dopady obchodnej vojny Číny a Ameriky

Číňania najmä z veľkých miest si potrpia na luxus a značky. Radi si kupujú drahé autá, kabelky, šperky a oblečenie. iPhone mal cenu od začiatku nastavenú ako prémiovú a zároveň bol niečím úplne novým. Každá generácia telefónov vyzerala inak a hneď bolo vidieť, kto má nový iPhone a kto starý. To do čínskej konzumnej kultúry nedávnej doby perfektne zapadlo. iPhone sa stal symbolom. Dnes to platí stále menej. Ekonomika sa spomaľuje, čínsky prezident prudko zakročil proti korupcii, sprísnilo sa podnikanie a vyberanie daní… Číňania si začínajú dávať pozor na to, koľko utrácajú. Najmä stredná trieda. Pred piatimi rokmi by lowcostový iPhone v Číne pravdepodobne nezožal úspech. Veď aj prvé absurdne predražené zlaté hodinky Apple Watch sa v Číne vypredali do dvadsiatich štyroch hodín. Dnes už Apple ponúka lacný telefón a v Číne je obľúbený. Avšak stále viac Číňanov začína uprednostňovať čínskych výrobcov. Tento trend začal najmä v chudobnejších častiach Číny, kde bola cena iPhone príliš vysoká. Lenže dnes už si aj v mestách ľudia vyberajú čínske značky ako svoj drahý prémiový smartphone. Jednoznačne tu vedie Huawei. S vyostrujúcimi sa vzťahmi medzi Čínou a USA je tento trend uprednostňovania domácich produktov ešte silnejší a predaje iPhonu v Číne pomaly klesajú. Čo nie je pre Apple v princípe problém, predsa len ich stratégia je zarábať skrz svoje služby na ľuďoch, ktorí už iPhone majú. Lenže ak by museli z iPhonu vyhodiť aplikáciu Wechat, pre väčšinu Číňanov by sa stali nepoužiteľné. A to už by problém bol. Ak v Číne nemáte v telefóne Wechat, je vám na nič. Apple sa bude veľmi snažiť, aby k niečomu takémuto nedošlo.

Záver

Číňania majú Apple radi a Apple má rád Čínu. Ale Amerika nemá rada Čínu. S úpadkom amerického vplyvu vo svete a mocenského postavenia Ameriky sa vzťahy medzi Čínou a Amerikou neustále zhoršujú. A začínajú na to doplácať nielen malé firmy, ale už aj tí najbohatší giganti. A to na oboch stranách. Osobne dúfam, že sa po amerických voľbách situácia stabilizuje. Tento konflikt brzdí ekonomiku a vývoj na celom svete. Pomáha maximálne volebným preferenciám Donalda Trumpa. Keď sa vynorili správy o tom, že zákaz čínskych aplikácií v iPhonoch sa nebude týkať len ľudí priamo v Amerike, ale všetkých iPhonov na svete, zamrazilo ma. Neviem, čo by som robil. Apple mám veľmi rád a život v ekosystéme Applu je veľmi pohodlný. V napätí čakám, ako sa to skončí.