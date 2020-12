Aj chuťové bunky zbližujú národy

Už dlho nebol svet tak rozdrobený a izolovaný, ako je na konci roka 2020. Spoločnosť je roztrieštená takmer v každej krajine. A aj samotné krajiny sú rozhádané.

Clá a obchodné vojny, brexit, zavreté hranice a karantény, nevraživosť voči imigrantom, rasizmus a obviňovanie kto môže za pandémiu. Hádky o očkovaní, vlády neschopné zaviesť fungujúce proti-epidemiologické opatrenia, uprednostňovanie ekonomických záujmov pred pokojným dožitím starších… Asi by som mohol písať ďalej, ale zrejme už viete, o čom hovorím. Čo nás môže znova zjednotiť? Čo máme všetci spoločné a milujeme to natoľko, že sme ochotní prekročiť predsudky, strach a nenávisť a znova získať túžbu spoznávať a objavovať iné kultúry? Odpoveď je jednoduchšia ako by ste si mohli myslieť.

Dobré jedlo.

Presne o tom je dokumentárny seriál na Netflixe Ugly Delicious (Škaredé lahôdky). Nie je to žiadna kulinárska šou. David Chang, kórejský emigrant druhej generácie do Ameriky sa pozerá na jedlo a kuchyne sveta optikou rasizmu, predsudkov a hľadá spôsoby, ako sa z toho vymaniť.

Vedeli ste, že slovo kari v Indii vôbec neexistuje, ale je to slovo kolonizátorov, ktorým označovali všetky indické jedlá? A že India je na to slovo úplne alergická? Vedeli ste, že najobľúbenejšie pochúťky mexickej kuchyne sú vlastne z Libanonu? A viete prečo nemáme v Európe a ani v Amerike kvalitných čínskych kuchárov? Prečo u nás každá čínska strava chutí ako bufetový junk food? Všimli ste si, že keď pečiete mäso na ražni, ak ho pečiete horizontálne a nie vertikálne, môžete zákazníkom účtovať dvojnásobnú cenu? Len preto, že vertikálne pečenie má povesť arabského bufetu (kebab), ale horizontálne má šmrnc francúzskeho fine dinningu? Toto je len malý výber stereotypov, v ktorých sa utápame a kvôli ktorým si nevieme vychutnať dobré jedlo. No ak sa ich naučíme prekročiť, otvorí sa nám úplne nový svet. Svet plný farieb a chutí. A cez dobré jedlo iných kultúr uvidíme aj ľudí tých miest úplne novou optikou.

Seriál Ugly delicious je vynikajúci, ale nepíšem o ňom preto, že ma zaujal len ako seriál. Zaujal ma, lebo odkryl mnohé predsudky, v ktorým som sa ja sám topil. A vzbudil vo mne optimizmus, že aj napriek tomu, že sa svet nachádza v takom chaose, v akom sa na konci tohoto roka nachádza, stále sú tu ľudia, ktorí zasvätili celý svoj život tomu, aby pomohli iným zbaviť sa predsudkov, a pomohli im vidieť oveľa väčší a pestrejší svet. A to je optimistická myšlienka, ktorou by som rád začal rok 2021.

Prajem vám všetko dobre do Nového roka!