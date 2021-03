Sú krajšie SLOVENKY či AZIATKY?

Vnímanie krásy u nás a na Východe. Aké štandardy krásy existujú v Číne? Keď som prišiel do Číny, kamaráti Číňania sa mi neustále divili, ako to, že sa mi páčia práve tie Číňanky, ktoré boli v ich očiach najmenej príťažlivé.

A hoci som sa časom naučil vnímať ženskú krásnu podobne, ako ju vnímajú Aziati, počas desiatich rokov Číne som sa pravidelne stretával s tým, že cudzincom sa zo začiatku ich pobytu v Ázii naozaj páčia častokrát tie ženy, ktoré podľa miestnych štandardov ani zďaleka nepatria medzi najkrajšie. Prečo? Má to jeden jednoduchý a jeden komplikovaný dôvod.

video //www.youtube.com/embed/z_UrdQXWe_Y

Jednoduchý je ten, že keď cudzinec príde do Ázie, nemá ázijské ženy napozerané a páčia sa mu všetky. Pekné a aj menej pekné. V podstate ich nevieme rozlíšiť. A tým, že tie prirodzene krásne ženy sa nemusia výrazne maľovať či obliekať, tak nás nezaujmú tak prvoplánovo ako tie, ktoré sú naozaj výrazné, ba až výstredné a častokrát teda ani nie tak pekné. Uvediem príklad.

Od strednej školy som aktívne tancoval breakdance a keď som prišiel do Číny v roku 2009, nechcel som s tým prestať. A tak som sa hneď prvý mesiac po príchode do mesta Dalian obliekol čo najviac pripomínajúc bboya, čiže tanečníka breakdance a išiel som sa prechádzať po centre mesta a čakať, či nájdem spriaznenú dušu. Asi po štyroch dňoch ma oslovil jeden Číňan, ktorý bol vyobliekaný rovnako smiešne ako ja, Dong Dong. Zobral ma k nim do tanečnej školy, stali sa z nás skvelí kamaráti a začali sme spolu tráviť takmer každý deň. No a v tejto partii sa mi veľmi páčila jedna slečna. Dobre, páčili sa mi všetky, ale jedna špeciálne. Jej veľké mihalnice a oči s jasnými zreničkami ma doslova hypnotizovali. Až jedného dňa prišla bez mihalníc a bez jasných zreničiek, nenamaľovaná a ja som si uvedomil, prečo sa mi celý čas Dong Dong za môj vkus smial. A tak ma začal učiť, ako vnímajú ženskú krásnu Číňania. A tu sa dostávame k tomu komplikovanejšiemu dôvodu. Aziati proste krásu vnímajú inak.

Vnímanie krásy je v Ázii postavené oveľa viac na zaužívaných štandardoch krásy. Krásny je ten, kto do daných štandardov zapadá. Naopak, u nás sú krásni tí, ktorí sa štandardom vymykajú. U nás vnímame krásu cez výnimočnosť, netypickosť, v Ázii cez štandardy. U nás máme radí nedokonalosti ľudského tela. Máme radi pehy, máme radi pekné znamienka, máme radí veľký nos, či jemné vrásky. Máme radi ľudí, ktorí vyzerajú inak, ktorí sú zaujímaví. Číňania nie, to nesplňuje štandardy toho, čo je krásne. V Číne je za krásneho považovaný ten, čo spĺňa celý checklist. A čo na ňom presne teda je?

Tak napríklad symbol krásy je biela pokožka. Aj preto Číňanky nosia dáždnik, keď je vonku slnko, dlhé rukávy, keď je vonku 40 stupňov, čapice, z ktorých im vyčnievajú iba oči, či používajú bieliace krémy namiesto samoopaľovacích krémov. Biela pokožka symbolizuje krásu, a vyšší štandard životnej úrovne. Mestské dámy, ktoré vysedávajú v kaviarňach, si ľahko udržujú bielu pokožku, zatiaľ či dievčatá pracujúce vonku, či dokonca na poli sú samozrejme čierne ako uhoľ.

Nielenže je biela pokožka symbolom krásny, tmavá pokožka je doslova škaredá. A aj preto sú napríklad naše solárka pre Číňanov úplne nepochopiteľné. Prečo sa niekto dobrovoľne spaľuje, nielenže je to škaredé, ale ešte aj riskuje choroby pokožky. Ak sa mám priznať, toto nepochopenie Aziatov k solárkam zdieľam a ani ja som nikdy úplne nepochopil toto hobby. Asi aj preto mi v Španielsku vybrali prezývku superblanco, čiže super biely.

Biela pokožka, za ktorú sa mi na Slovensku často smiali, sa však v Číne stala privilégiom a často sa stretávam s tým, že keď idem po ulici, Číňanky sa obzerajú a vravia, wow pozri, aký je biely, to by som chcela aj ja. Ja taká nikdy nebudem. Dokonca aj môj kamarát Dong Dong mi moju bielu pokožku spolu s bradou, ktorú som vtedy mal, veľmi závidel. Lebo Číňania nielenže majú pokožku prirodzene tmavšiu než my, ale oni ani moc nezarastajú.

Avšak u bielej pokožky to nekončí, naopak, skôr začína. Kým my máme radi ostré tvary tváre, výrazné lícne kosti, výrazné veľké pery, ostrejšiu bradu a podobne, v Číne uprednostňujú okrúhle tváre žien, úzke a malé ústa a mäkké tváre bez výrazných čŕt. Mne sa napríklad vždy páčila čínska herečka Shuqi, avšak všetci moji čínski kamaráti vraveli, že to je presne príklad Číňanky, ktorá sa páči cudzincom, ale nie Číňanom. Všetci ju zhodnotil rovnako. Má strašne škaredé ústa, príliš veľké a celkovo veľmi zvláštnu tvár. Všetci ju síce považovali za veľmi sexy, ale nepovažovali ju za krásnu. Byť sexy totiž nestačí, aj to je len jeden z bodov na tomto imaginárnom checkliste krásy. Dokonca je to jeden z tých menej dôležitých a občas sa stretávam s tým, že ľudia hovoria o niekom, že je sexy, skôr s dešpektom. Veľakrát som sa stretol s názorom, že nám cudzincom sa páčia tie sexy Aziatky, ale Aziatom sa nepáčia. Či už preto, že sú príliš sexy alebo len sexy.

Netýka sa to iba žien. Na západe máme napríklad niekoľko slávnych mužov, ktorí sú považovaní za sexsymbol, a to aj napriek tomu, že sú plešatí. Napríklad Bruce Willis alebo Jason Stendham. No plešatého Aziata, ktorý by bol považovaný za príťažlivého, či dokonca sexy nenájdete. Hovorím však najmä o fyzickej kráse, samozrejme, ženy u nás a aj v Ázii považujú mužov za sexy aj skrz ich intelekt a nielen výzor. V tom sa zas až tak nelíšime.

Normy krásy sa samozrejme menia a vyvíjajú. Napríklad dlho boli normou krásy viečka, ktoré sa prekrývali, zatiaľ čo neprekrývajúce viečka sa považovali za škaredé. Dnes to už nie je tak jednoznačné. Veľa Aziatiek s očami, kvôli ktorým by v Ázii za krásne považované neboli, sa stali symbolom krásy na západe. A aj samotní Aziati tento štandard prehodnotili a dnes sa už viečka nedelia na krásne a škaredé. Príkladom je napríklad Lucy Liu.

Hoci západ a východ vníma krásnu inak, jedno máme spoločné. Páči sa nám to, čo nemáme a nikdy mať nebudeme. Tvár Číňanov je veľmi plochá, dokonca mnohí majú tvár z profilu tak rovnú, že by ste na ňu mohli priložiť papier a dotýkala by sa celej plochy. U cudzincov im však imponuje výrazne formovaná tvár, veľký nos, veľké oblúky na očami, výrazná brada, skrátka plastický profil tváre. Závidia nám aj farebné oči a nečierne vlasy. V Číne majú totiž všetci oči ako uhlíky a havranie vlasy. Číňanky Slovenkám taktiež závidia ich výrazné postavy, najmä bujné poprsie, pretože v tom im nie sú konkurenciou. No Slovákom sa zase páči na Aziatkách, že takmer každá je štíhla ako prútik. A to aj keď sa o polnoci napcháva čokoládovým koláčom. Ale nepovedzte mojej žene, že som ju prezradil.

Takže sú krajšie Slovensky či Aziatky? Každý národ vníma krásu inak, a tak naozaj záleží na individuálnych preferenciách. A my chlapi vlastne nie sme tak komplikovaní, ako by sa z predchádzajúcej časti mohlo zdať. Nám sa páčia aj tak všetky.