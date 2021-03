Na rande s Číňankou

Mali ste niekedy partnera či partnerku, s ktorou vám bolo dobre, ale vedeli ste, že vás nečaká spoločná budúcnosť? Proste ste spolu chodili, pretože to bola zábava alebo pohodlné?

Ak sú vaše odpovede "áno", poviem vám niečo, čo asi už viete - nie ste Číňania. Číňania totiž berú randenie veľmi vážne. Ak sa Číňanka rozhoduje, či začne s nejakým mládencom chodiť, najprv si položí otázku: môžem ho zobrať pred rodičov a ukázať ho ako svojho ženícha? Ak je odpoveď nie, pravdepodobne má mládenec smolu. Ak však áno, nuž, asi má ešte väčšiu smolu, lebo už tak ľahko neutečie.

Raz som sa aj ja takmer chytil do pasce. Uchádzal som sa o priazeň jednej slečny, ale stále ma odmietala. Po mesiacoch konečne začala prejavovať záujem, ale navrhla mi, aby som k nej domov išiel osláviť Čínsky Nový rok. Bol som nadšený, bol som prvý rok v Číne, dostať sa k niekomu do rodiny a vidieť ako ľudia naozaj oslavujú Čínsky Nový rok znelo oveľa lepšie, ako stráviť ho s ďalšími cudzincami-spolužiakmi na internátoch. A tak som už už súhlasil. No kamarát Číňan sa ma opýtal, či viem, prečo ma pozvala k nim domov. Nebol som si istý a tak mi to vysvetlil.

„Chce ťa ukázať rodičom a ak ťa schvália ako možného ženícha, až potom bude ochotná stať sa tvojou frajerkou. Lenže to potom rýchlo čakaj tlak na sobáš.“

A to ma ako dvadsaťjedenročného fagana vystrašilo dostatočne natoľko, aby som ju odmietol a nakoniec som Čínsky Nový rok oslavoval práve s Dong Dongom a jeho ruskou frajerkou, s ktorou sú dnes svoji a majú malého syna.

U nás keď spolu muž a žena začnú chodiť, začiatok vzťahu väčšinou ide veľmi prirodzene a samovoľne sa rozvíja. Najprv sa padnú do oka, potom spolu chodia na rande a ich vzťah môže prerásť až do partnerského vzťahu. S randením sú spojené aj intímne momenty, bozk, či sex. V Číne to tak nie je.

V Číne si dvaja padnú do oka, a muž začne žene dvoriť. Začnú spolu chodiť na rande, ale toto randenie trvá aj mesiace a žena nedovolí ani len pusu. Najprv sa snaží odhaliť, či je daný muž naozaj dostatočné dobrý na to, aby sa stal jej priateľom. Ak sa rozhodne že áno, väčšinou mu to potom povie a oni sa dohodnú, že teda od teraz sú partneri. Každý vzťah tak má veľmi jasný začiatok. tri dva jedna teraz. Všetko ostatné, čo k vzťahom patrí, nasleduje až po jej verbálnom schválení jeho niekoľkomesačnej snahy. A potom to už ide rýchlo, väčšina párov, čo poznám sa do dvoch rokov vezme. Hovorím z vlastnej skúsenosti, aj my sme s mojou ženou išli čínskou cestou. Tri mesiace som ju naháňal a až potom sa nechala ukecať. Neprešli ani dva roky a už bola svadba, o ktorej bolo minulé video. Odtiaľ sme to však už vzali zase ako Európania a žijeme náš spoločný život zatiaľ bez potomstva. Novomanželia v Číne sa totiž snažia po svadbe rýchlo splniť si povinnosti voči rodičom - vnúčatá.

Keď sa novomanželom na Slovensku narodí dieťa, povedia si, máme vlastnú rodinu! Keď sa čínskym novomanželom narodí dieťa, povedia si, konečne sme si splnili povinnosť voči rodičom, vnúča im dajú na starosť a ich spoločný život sa konečne začína. V Číne sa o deti starajú primárne starí rodičia a nie rodičia. Ale manželstvá a rodina, to už je úplne iná téma.